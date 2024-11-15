Укусивший полицейского военный в Томске получил пять лет колонии

«Военнослужащий, находясь в палате военного госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, нанес ему один удар лезвием туристического ножа по кисти. Затем, при попытке его задержания, укусил его за предплечье, причинив тем самым телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья», — говорится в сообщении суда.