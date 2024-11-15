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В Оренбургской области участковый застрелил женщину и совершил суицид

УФА, 15 ноя — РИА Новости. В Оренбургский районный суд поступили материалы в отношении участкового полицейского, который застрелил из табельного оружия знакомую, вывезя ее на кладбище, а затем совершил суицид, сообщила объединенная пресс-служба судов Оренбургской области.

Источник: © РИА Новости

«В Оренбургский районный суд поступило уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, будучи сотрудником полиции, находясь в служебном автомобиле около кладбища поселка Первомайский Оренбургского района, заковал в наручники знакомую женщину. После чего, используя в качестве оружия табельный пистолет, произвел выстрел ей в голову, в результате которого женщина скончалась», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после этого правоохранитель совершил суицид в служебном автомобиле. «По делу назначено судебное заседание», — добавили в пресс-службе.