В Оренбургской области участковый застрелил женщину и совершил суицид

«В Оренбургский районный суд поступило уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, будучи сотрудником полиции, находясь в служебном автомобиле около кладбища поселка Первомайский Оренбургского района, заковал в наручники знакомую женщину. После чего, используя в качестве оружия табельный пистолет, произвел выстрел ей в голову, в результате которого женщина скончалась», — говорится в сообщении.