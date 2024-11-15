У парламента Абхазии раздались выстрелы

В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие «многофункциональные комплексы», которое впервые появилось в межправительственном соглашении «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия». Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.