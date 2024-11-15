Что известно об акции протеста у здания парламента Абхазии

Представители оппозиции прорвались на территорию парламента, протаранив с помощью автомобиля металлическое ограждение. Сотрудникам правоохранительных органов удалось их остановить. Оппозиция предприняла повторную попытку прорыва в парламент Абхазии. На месте митинга у парламента в Абхазии применены дымовые шашки.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Отмена сессии по ратификации соглашения
- В пятницу парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны.
- Оппозиция анонсировала акцию протеста у здания парламента и призвала жителей Абхазии принять активное участие в ней, поскольку считает соглашение губительным для экономического суверенитета страны.
- Правоохранительные структуры республики перевели на усиленный режим несения службы.
- Депутаты парламента Абхазии отменили сессию по ратификации соглашения в связи с тем, что им не удалось утвердить повестку дня.
- За утверждение повестки сессии проголосовали 13 депутатов, 4 выступили против, 2 воздержались.
- Всего в сессии приняли участие 21 депутат из 35, это связано с давлением, которое оказывается на депутатов в вязи с обсуждением данной тематики, заявил спикер парламента Лаша Ашуба.
- Представители оппозиции выразили несогласие и потребовали повторного созыва парламента для полного исключения вопроса ратификации.
Акция протеста
- Несколько сотен человек участвуют в акции протеста у здания парламента Абхазии, передает корреспондент ТАСС.
- По оценкам оппозиции, там находятся около 2,5 тыс. человек.
- Протестующие попытались прорваться на территорию парламента, протаранив с помощью автомобиля металлическое ограждение.
- Они также начали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и палки.
- Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить представителей оппозиции.
- К месту прорыва ворот подогнали пожарную машину.
- Совбез Абхазии назвал ситуацию напряженной.
- На месте митинга у парламента в Абхазии применены дымовые шашки.
- Оппозиция предприняла вторую попытку прорыва в парламент Абхазии.
- У здания парламента Абхазии раздались похожие на выстрелы звуки.
Об инвестсоглашении
- 30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.
- Документ определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц.
- Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы.
- Новое соглашение, по его словам, предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов.
- 5 ноября в Сухуме общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.