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Что известно об акции протеста у здания парламента Абхазии

Несколько сотен человек принимают участие в акции протеста у здания парламента Абхазии, организованной оппозицией из-за планируемой ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Представители оппозиции прорвались на территорию парламента, протаранив с помощью автомобиля металлическое ограждение. Сотрудникам правоохранительных органов удалось их остановить. Оппозиция предприняла повторную попытку прорыва в парламент Абхазии. На месте митинга у парламента в Абхазии применены дымовые шашки.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Отмена сессии по ратификации соглашения

  • В пятницу парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны.
  • Оппозиция анонсировала акцию протеста у здания парламента и призвала жителей Абхазии принять активное участие в ней, поскольку считает соглашение губительным для экономического суверенитета страны.
  • Правоохранительные структуры республики перевели на усиленный режим несения службы.
  • Депутаты парламента Абхазии отменили сессию по ратификации соглашения в связи с тем, что им не удалось утвердить повестку дня.
  • За утверждение повестки сессии проголосовали 13 депутатов, 4 выступили против, 2 воздержались.
  • Всего в сессии приняли участие 21 депутат из 35, это связано с давлением, которое оказывается на депутатов в вязи с обсуждением данной тематики, заявил спикер парламента Лаша Ашуба.
  • Представители оппозиции выразили несогласие и потребовали повторного созыва парламента для полного исключения вопроса ратификации.

Акция протеста

  • Несколько сотен человек участвуют в акции протеста у здания парламента Абхазии, передает корреспондент ТАСС.
  • По оценкам оппозиции, там находятся около 2,5 тыс. человек.
  • Протестующие попытались прорваться на территорию парламента, протаранив с помощью автомобиля металлическое ограждение.
  • Они также начали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и палки.
  • Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить представителей оппозиции.
  • К месту прорыва ворот подогнали пожарную машину.
  • Совбез Абхазии назвал ситуацию напряженной.
  • На месте митинга у парламента в Абхазии применены дымовые шашки.
  • Оппозиция предприняла вторую попытку прорыва в парламент Абхазии.
  • У здания парламента Абхазии раздались похожие на выстрелы звуки.

Об инвестсоглашении

  • 30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.
  • Документ определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц.
  • Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы.
  • Новое соглашение, по его словам, предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов.
  • 5 ноября в Сухуме общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.