Что известно об акции протеста у здания парламента Абхазии

Несколько сотен человек принимают участие в акции протеста у здания парламента Абхазии, организованной оппозицией из-за планируемой ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики, передает корреспондент ТАСС.