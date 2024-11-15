Власти Абхазии вышли на переговоры к прорвавшимся к парламенту протестующим

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. В тот день были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые выступили против ратификации договора с Россией. Они утверждали, что закон позволит россиянам строить в республике апартаменты под прикрытием многофункциональных комплексов. На фоне их задержания протестующие перекрыли несколько мостов в Сухуме. Разблокировать их они согласились только на следующий день после переговоров с властями, которые решили отпустить задержанных оппозиционеров.