Протестующие в Абхазии снесли забор у парламента грузовиком. Видео

На кадрах видно, как грузовик несколько раз таранит забор, силовики пытаются остановить волну протестующих, однако они все равно прорываются на территорию. У некоторых участников протеста можно заметить флаги республики, а также деревянные дубинки.
На других опубликованных каналом видео протестующие также продолжают сносить забор, привязав к нему веревку. В это время силовики в попытках остановить протесты запускают в толпу дымовые шашки. Между протестующими и силовиками завязываются драки.
Протесты продолжаются в Абхазии последние несколько дней. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение между Москвой и Сухумом о российских инвестициях в республику. Представители правительств обеих стран подписали этот документ.
Оппозиция настаивает, что Абхазия не получит от этого соглашения экономических выгод и от него следует отказаться.