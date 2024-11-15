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Протестующие в Абхазии снесли забор у парламента грузовиком. Видео

Протестующие в Абхазии выломали забор у парламента страны, сообщает местный телеграм-канал Respublica.

На кадрах видно, как грузовик несколько раз таранит забор, силовики пытаются остановить волну протестующих, однако они все равно прорываются на территорию. У некоторых участников протеста можно заметить флаги республики, а также деревянные дубинки.

На других опубликованных каналом видео протестующие также продолжают сносить забор, привязав к нему веревку. В это время силовики в попытках остановить протесты запускают в толпу дымовые шашки. Между протестующими и силовиками завязываются драки.

Протесты продолжаются в Абхазии последние несколько дней. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение между Москвой и Сухумом о российских инвестициях в республику. Представители правительств обеих стран подписали этот документ.

Оппозиция настаивает, что Абхазия не получит от этого соглашения экономических выгод и от него следует отказаться.