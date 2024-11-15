Похитивших кота из московского зоомагазина девочек нашли в Крыму

Ранее, 10 ноября, правоохранители нашли в Кемерово 13-летнюю девочку, которая пропала в октябре. Несовершеннолетняя поселилась в квартире своих знакомых. Ее опросили, а в отношении матери составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.