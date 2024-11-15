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Похитивших кота из московского зоомагазина девочек нашли в Крыму

Правоохранители нашли в Крыму двух несовершеннолетних жительниц Москвы, которые похитили кота из столичного зоомагазина, а затем сбежали из дома на полуостров. Об этом 15 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

В результате поисков сотрудники Управления внутренних дел по Южному району установили местонахождение девочек в возрасте 10 и 12 лет и передали информацию республиканскому МВД. Оказалось, что несовершеннолетние уехали в город Алушту.

«В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — написала Волк в Telegram-канале.

Она добавила, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) проведут с девочками профилактическую работу.

Ранее, 10 ноября, правоохранители нашли в Кемерово 13-летнюю девочку, которая пропала в октябре. Несовершеннолетняя поселилась в квартире своих знакомых. Ее опросили, а в отношении матери составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.

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