Похитивших кота из московского зоомагазина девочек нашли в Крыму

В результате поисков сотрудники Управления внутренних дел по Южному району установили местонахождение девочек в возрасте 10 и 12 лет и передали информацию республиканскому МВД. Оказалось, что несовершеннолетние уехали в город Алушту.
«В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — написала Волк в Telegram-канале.
Она добавила, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) проведут с девочками профилактическую работу.
Ранее, 10 ноября, правоохранители нашли в Кемерово 13-летнюю девочку, которая пропала в октябре. Несовершеннолетняя поселилась в квартире своих знакомых. Ее опросили, а в отношении матери составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.