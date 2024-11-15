Протестующие в Абхазии прорвались в здание парламента

Силовики в ответ кинули несколько дымовых шашек в толпу.
Столкновения силовиков и сторонников оппозиции начались утром у здания парламента. Там протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позже беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота.
Участники акции размахивают флагами Абхазии, среди них заметный и российские триколоры. По призыву через мегафон люди начинают скандировать «Россия!» — чтобы опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.
По словам главврача скорой помощи Сухума Аслана Джопуа, в столкновениях пострадали два человека.
Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.
В начале недели парламент Абхазии принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.
По словам Бжании, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.