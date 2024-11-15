В Абхазии силовики покидают территорию у здания парламента

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает прежде всего соглашение о российских инвестициях в республику — оно предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов. Договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки, а также многолетние налоговые каникулы и возможность беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов. Оппозиция считает, что от соглашения нужно отказаться, потому что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и туризма.