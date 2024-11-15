В Чувашии число пострадавших в школьной столовой возросло до 163 человек

В скорую помощь обратились 34 человека, среди которых один взрослый. Госпитализированы пять учащихся, их состояние стабильное. Остальные получают амбулаторное лечение. Еще 129 человек обратились за помощью в поликлинику.
По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлена причина инфекционного заболевания в пищеблоке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». У заболевших обнаружена РНК норовируса. В пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание. Прокуратура Чувашии также выявила попытку вывоза продуктов с признаками истекшего срока годности, которые хранились в школьной столовой.