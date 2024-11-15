Решил отомстить после игры: Геймер из Ростовской области от лица соперника рассылал ложные сообщения о терактах

Житель Шахт слишком серьезно отнесся к обычной компьютерной игре. Для дончанина онлайн-ссора закончилась отделением полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на своей странице в социальной сети.
ПОССОРИЛИСЬ ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН-ИГРЫ.
Все началось с того, что шахтинец играл в онлайн-игру и поссорился с другим геймером — мужчиной из Костромы. Дончанин затаил обиду и решил отомстить. Не придумав ничего лучше, он от имени соперника зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных серверах.
Позже с этих адресов мужчина отправил несколько писем в государственные учреждения Костромской области. В сообщениях утверждалось, что в регионе планируются теракты.
ЗАДЕРЖАЛИ ДОМА В ШАХТАХ.
Правоохранители Костромской области начали проверку. Силовики быстро установили личность подозреваемого.
— Мои коллеги из УБК МВД России и УМВД России по Костромской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержали подозреваемого по месту жительства в городе Шахты Ростовской области, — рассказала представитель МВД Ирина Волк.
В отношении дончанина возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». До суда задержанный будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
— В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленника, — добавила Ирина Волк.