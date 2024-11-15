Решил отомстить после игры: Геймер из Ростовской области от лица соперника рассылал ложные сообщения о терактах

Все началось с того, что шахтинец играл в онлайн-игру и поссорился с другим геймером — мужчиной из Костромы. Дончанин затаил обиду и решил отомстить. Не придумав ничего лучше, он от имени соперника зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных серверах.