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Решил отомстить после игры: Геймер из Ростовской области от лица соперника рассылал ложные сообщения о терактах

В Шахтах задержали мужчину, рассылавшего ложные сообщения о терактах от лица другого человека.
Источник: Комсомольская правда

Житель Шахт слишком серьезно отнесся к обычной компьютерной игре. Для дончанина онлайн-ссора закончилась отделением полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на своей странице в социальной сети.

ПОССОРИЛИСЬ ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН-ИГРЫ.

Все началось с того, что шахтинец играл в онлайн-игру и поссорился с другим геймером — мужчиной из Костромы. Дончанин затаил обиду и решил отомстить. Не придумав ничего лучше, он от имени соперника зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных серверах.

Позже с этих адресов мужчина отправил несколько писем в государственные учреждения Костромской области. В сообщениях утверждалось, что в регионе планируются теракты.

ЗАДЕРЖАЛИ ДОМА В ШАХТАХ.

Правоохранители Костромской области начали проверку. Силовики быстро установили личность подозреваемого.

— Мои коллеги из УБК МВД России и УМВД России по Костромской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержали подозреваемого по месту жительства в городе Шахты Ростовской области, — рассказала представитель МВД Ирина Волк.

В отношении дончанина возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». До суда задержанный будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности злоумышленника, — добавила Ирина Волк.