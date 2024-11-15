Арестован водитель белорусского автобуса, попавшего в Польше в ДТП. Об этом сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на директора ОАО «Гомельоблавтотранс» Дмитрия Старостенко.
Как отмечает представитель «Гомельоблавтотранс», автобус числится за гомельским перевозчиком ЧТУП «Трасса Е95» и 14 ноября направлялся из областного центра в польский город Вроцлав. Но около 3.45 по минскому времени в районе Познани водитель выехал на аварийную полосу, и, не справившись с управлением, снес дорожное ограждение и вылетел с трассы в кювет, где и опрокинулся на бок.
В ДТП пострадали девять пассажиров, шесть из них — граждане Беларуси, все пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, как польскими службами, так и белорусскими.
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