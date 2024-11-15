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Фура врезалась в школу в центре Уральска

В четверг, 14 ноября, в Уральске большегруз врезался в здание школы. Сегодня стали известны подробности ДТП — у водителя фуры случился инсульт, передает «Мой город».

Источник: mgorod.kz/Медет Медресов

Как рассказали изданию очевидцы ДТП, водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в Hyundai. После этого большегруз вместе с легковушкой протаранили забор и далее фура врезалась в здание школы № 36.

В департаменте полиции ЗКО журналистам подтвердили, что водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai, а после два авто протаранили забор и врезались в здание школы. Как оказалось, за рулем большегруза был 62-летний гражданин Азербайджана.

«За рулем он потерял сознание, его доставили в нейроинсультное отделение. По факту собрали материал. Фуру водворили на специальную стоянку», — пояснили в ведомстве.

В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что у мужчины случился инсульт.

«Бригадой скорой медицинской помощи мужчину доставили в городскую многопрофильную больницу. Госпитализировали в нейроинсультное отделение, с диагнозом “острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу”. Состояние тяжелое, сознание сопор (с отсутствием словесного контакта)», — дополнили в облздраве.