Фура врезалась в школу в центре Уральска

В департаменте полиции ЗКО журналистам подтвердили, что водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai, а после два авто протаранили забор и врезались в здание школы. Как оказалось, за рулем большегруза был 62-летний гражданин Азербайджана.