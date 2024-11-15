В подъезде дома в Башкирии нашли труп 35-летнего мужчины

По его словам, они выпивали в квартире, но стали ругаться из-за бытовой мелочи. Тогда мужчина стал выпроваживать гостя, но тот не хотел уходить. Взбешенный этим обстоятельством житель Стерлитамака ударил несколько раз по голове собутыльника, отчего тот упал. После этого избитый покинул квартиру, однако из дома выйти не успел, скончавшись в подъезде в результате полученной черепно-мозговой травмы.