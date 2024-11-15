В подъезде дома в Башкирии нашли труп 35-летнего мужчины

В Стерлитамаке в одном из домов города вечером 9 ноября нашли труп молодого мужчины. Тело лежало на лестничной площадке на виду у жильцов. Прибывшие на место полицейские опечатали место и отправили труп на судебно-медицинскую экспертизу, которая выяснила, что смерть 35-летнего мужчины носит криминальный характер.
Как рассказали в СУ СКР по РБ, следы привели к квартире местного жителя. В жилище были найдены следы крови погибшего и его личные вещи. Под тяжестью доказательств хозяин квартиры признался в том, что несколько раз ударил его в тот день.
По его словам, они выпивали в квартире, но стали ругаться из-за бытовой мелочи. Тогда мужчина стал выпроваживать гостя, но тот не хотел уходить. Взбешенный этим обстоятельством житель Стерлитамака ударил несколько раз по голове собутыльника, отчего тот упал. После этого избитый покинул квартиру, однако из дома выйти не успел, скончавшись в подъезде в результате полученной черепно-мозговой травмы.
Обвиняемого в гибели мужчины заключили в СИЗО на два месяца.
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