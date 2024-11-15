Лесовоз перевернулся в Белыничском районе, водителя деблокировали спасатели

Сообщение о ДТП на автодороге вблизи д. Калиновка поступило от очевидцев 15 ноября в 14.33. Лесовоз съехал в кювет и перевернулся. В кабине оказался зажат 48-летний водитель, житель Круглого. Спасатели с помощью специального инструмента освободили мужчину и передали медицинским работникам. С травмами различной степени тяжести пострадавший госпитализирован.



В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.