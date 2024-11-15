В больнице Ростова пациент напал на женщину-врача и сильно ее избил

В больнице Ростова пациент напал на женщину-врача. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник.
Происшествие случилось в токсикологическом отделении медучреждения. Один из госпитализированных набросился на сотрудницу. По словам источника, пациент так избил женщину, что в итоге ей самой потребовалась медицинская помощь. Пострадавшая получила серьезные травмы.
Точная причина произошедшего пока неизвестна. По предварительной информации, нападавший мог находиться под действием наркотиков. Подробности предстоит выяснить правоохранителям.
Отметим, официальной информации о происшествии пока не поступало.