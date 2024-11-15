Один белорус из автобуса, перевернувшегося в Польше, остается в больнице

Всего, напомним, в ДТП пострадали девять человек, шесть из них — граждане Беларуси. Все были госпитализированы. Еще утром в пятницу, 15 ноября, в больнице оставались четверо белорусов, однако во второй половине дня количество пострадавших, требующих наблюдения врачей, сократилось до одного.