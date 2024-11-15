Один белорус из автобуса, перевернувшегося в Польше, остается в больнице

Один из шести белорусов, пострадавших в международном автобусе «Гомель-Вроцлав», попавшего в ДТП в Польше, все еще остается в больнице под наблюдением врачей. Об этом «Гомельской правде» сообщил директор ОАО «Гомельоблавтотранс» Дмитрий Старостенко со ссылкой на директора компании перевозчика «Трасса Е95».
Всего, напомним, в ДТП пострадали девять человек, шесть из них — граждане Беларуси. Все были госпитализированы. Еще утром в пятницу, 15 ноября, в больнице оставались четверо белорусов, однако во второй половине дня количество пострадавших, требующих наблюдения врачей, сократилось до одного.
«15 ноября к нему приедут дочь и представитель перевозчика», — отметил Дмитрий Старостенко. Также он сообщил, что остальных пассажиров автобуса сегодня же, 15 ноября, доставят в пункт назначения — город Вроцлав.
Тем временем, поляки арестовали водителя белорусского автобуса, который устроил ДТП с 9 пострадавшими. Разбираться в причинах аварии, будут и польские силовики, и белорусские.
Напомним, жесткое ДТП с гомельским пассажирским автобусом случилось в Польше 14 ноября в 3.45 по минскому времени. Недалеко от Познани автобус выехал на аварийную полосу, пробил дорожное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся на бок. Что стало причиной аварии, почему водитель не справился с управлением, пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что пассажир и водитель маршрутки могут сесть на 10 лет, въехав в Беларусь из Польши.
А еще жесткое ДТП с грузовиком и трамваем случилось на Якуба Коласа в Минске.
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