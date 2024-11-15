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Двух пьяных пассажиров сняли с авиарейса Казань — Пхукет

В аэропорту Казани задержали двух пассажиров, которые напились еще до вылета в Пхукет. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Правоохранителей вызвал представитель авиакомпании. Сотрудники полиции установили, что 33-летний и 56-летний мужчины нарушили правила поведения при предполетном обслуживании. Оба были пьяны, за что авиакомпания отказала им в перелете.

Пассажиров задержали и доставили в дежурную часть. В отношении каждого из них составили административный протокол.

Важно подчеркнуть, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах может повлечь за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.