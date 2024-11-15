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Житель Башкирии погиб в пожаре

Пожар в Башкирии унес жизнь 64-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Очередной смертельный пожар произошел в Башкирии сегодня, 15 ноября, днем. В огне, как сообщает МЧС республики, погиб житель Белорецкого района.

Огонь вспыхнул в частном жилом доме в деревне Узянбаш. Пожар охватил не только дом, но и хозпостройки и баню. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили на пепелище бездыханное тело мужчины. Погибшим оказался 64-летний хозяин дома.

— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Обстоятельства трагедии устанавливаются, — заключили в ведомстве.

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