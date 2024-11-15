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Число пострадавших из-за протестов в Абхазии возросло до 13 человек

Количество пострадавших во время протестов в Абхазии увеличилось до 13 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики. Трем людям потребовалась госпитализация, остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в результате протестов пострадали восемь человек. Главврач скорой помощи республики Аслан Джопуа в разговоре ТАСС заявлял, что у пациентов были зафиксированы ссадины, они не получили серьезных травм.

Протесты в Абхазии идут с 11 ноября. Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий, они требуют отставки президента республики и проведения внеочередных выборов. Оппозиция ведет переговоры с правительством, они также создали координационный совет по выходу из политического кризиса. На фоне ситуации в стране МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию.