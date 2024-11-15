Число пострадавших из-за протестов в Абхазии возросло до 13 человек

Протесты в Абхазии идут с 11 ноября. Демонстранты взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий, они требуют отставки президента республики и проведения внеочередных выборов. Оппозиция ведет переговоры с правительством, они также создали координационный совет по выходу из политического кризиса. На фоне ситуации в стране МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию.