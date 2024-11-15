Бывший петербургский вице-губернатор Оганесян просит снять с него судимость

В заявлении Оганесян указывает, что отбыл наказание в полном объеме с соблюдением условий, позволяющих выпустить досрочно снять судимость. Речь идет об идеальном поведении и возвещении причиненного вреда.
Приговор чиновнику был вынесен в мае 2021 года, тогда ему дали 5,5 года и обязали выплатить штраф в размере 20 млн рублей. Через год Оганесян вышел на свободу, поскольку было учтено время, проведенное под арестом.
В августе 2022 года он получил должность помощника художественного руководителя — директора театра по реализации инвестиционно-строительных проектов в Мариинском театре. Худрук Валерий Гергиев дал положительную характеристику Марату Оганесяну. При этом президент АО «Автоваз» Максим Соколов поблагодарил экс-чиновника за организацию визита и проведение в Тольятти концерта сводного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Марат Оганесян занялся строительными объектами в Мариинском театре.