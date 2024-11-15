В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции

Ранее УФСБ региона сообщило о том, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания.