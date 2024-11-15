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В Нижнем Новгороде арестовали девушку, пытавшуюся поджечь здание полиции

В Нижнем Новгороде до января арестовали подозреваемую в поджоге здания полиции.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Девушка, задержанная после того, как попыталась поджечь здания полиции и районной администрации в Нижнем Новгороде, арестована до 10 января, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 января 2025 года включительно», — сообщила собеседница агентства.

Ранее УФСБ региона сообщило о том, что 12 ноября на территории Нижегородского района девушка совершила попытки поджогов зданий администрации и отдела полиции. В результате возгораний не произошло, никто не пострадал. Тринадцатого ноября девушка была задержана на территории Липецкой области. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Как уточнили в МВД региона, нижегородка стала жертвой мошенников и выполняла их телефонные указания.