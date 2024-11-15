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16 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Дзержинске

Предполагаемый виновник пожара погиб.

Источник: МЧС РФ

Квартира загорелась на проспекте Ленина в Дзержинске. Пожарные эвакуировали 16 человек, в том числе 6 детей. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России, двоих вывели с помощью масок для спасаемых, остальные были эвакуированы по лестничным маршам.

Пожар на площади 15 квадратных метров потушили 22 огнеборца МЧС России.

В результате пожара погиб 60-летний мужчина. Предварительно причной трагедии называют неосторожность при курении, которую допустил погибший.

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что мужчина погиб во время пожара в Балахне.

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