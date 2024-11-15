16 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Дзержинске

Квартира загорелась на проспекте Ленина в Дзержинске. Пожарные эвакуировали 16 человек, в том числе 6 детей. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России, двоих вывели с помощью масок для спасаемых, остальные были эвакуированы по лестничным маршам.