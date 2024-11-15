На видео — страшные кадры пожара в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия

По данным SHOT, число пострадавших при пожаре увеличилось до шести человек — это мамы с детьми. По предварительной информации, возгорание началось в спальне на втором этаже дома.
Список пострадавших:
— 22-летняя Елизавета С. — отравление продуктами горения;.
— 36-летняя Ирина С. — острая реакция на стресс (ей оказана помощь на месте);.
— 35-летняя Любовь С. — закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ).
Пострадавшие дети:
— 1,5 года, Адам — отравление угарным газом;.
— 4 месяца, Сергей — отравление угарным газом;.
— 2 года, Михаил — отравление угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение и повреждение имущества по неосторожности». На месте работают экстренные службы.