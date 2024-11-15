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На видео — страшные кадры пожара в подмосковном центре помощи жертвам домашнего насилия

Жилой дом горел на площади 300 квадратов.

По данным SHOT, число пострадавших при пожаре увеличилось до шести человек — это мамы с детьми. По предварительной информации, возгорание началось в спальне на втором этаже дома.

Список пострадавших:

— 22-летняя Елизавета С. — отравление продуктами горения;.

— 36-летняя Ирина С. — острая реакция на стресс (ей оказана помощь на месте);.

— 35-летняя Любовь С. — закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ).

Пострадавшие дети:

— 1,5 года, Адам — отравление угарным газом;.

— 4 месяца, Сергей — отравление угарным газом;.

— 2 года, Михаил — отравление угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение и повреждение имущества по неосторожности». На месте работают экстренные службы.

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