Жительница Хабаровского края потеряла 3,7 миллиона рублей в погоне за заработком

В Амурске полицейские завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. К ним за помощью обратилась 61-летняя женщина, повершившая дистанционным аферистам. Она потеряла больше 3,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Женщину обманули по популярной сейчас схеме — заработок на инвестициях. Сотрудница местного предприятия увидела в интернете рекламу и оставила свой номер телефона. Через какое-то время ей позвонили и начали рассказывать, как легко увеличить свой доход.
«После с женщиной связался якобы аналитик торгового терминала. По его рекомендации она скачала неизвестное приложение и зарегистрировалась в нем. Через платформу пенсионерка по указанию злоумышленника переводила деньги, полагая, что инвестирует в выгодный проект. После получения нескольких переводов общей суммой 3,7 миллиона рублей аферисты заблокировали свои контакты. Горожанка поняла, что переводила деньги мошенникам», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Заведено уголовное дело. Полицейские ищут преступников.