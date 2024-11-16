Жительница Хабаровского края потеряла 3,7 миллиона рублей в погоне за заработком

«После с женщиной связался якобы аналитик торгового терминала. По его рекомендации она скачала неизвестное приложение и зарегистрировалась в нем. Через платформу пенсионерка по указанию злоумышленника переводила деньги, полагая, что инвестирует в выгодный проект. После получения нескольких переводов общей суммой 3,7 миллиона рублей аферисты заблокировали свои контакты. Горожанка поняла, что переводила деньги мошенникам», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.