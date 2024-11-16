Водитель без прав выехал на встречную полосу, врезался в УАЗ и улетел в кювет в Приморье

В дежурную часть Госавтоинспекции «Большекаменский» поступило сообщение об аварии в Шкотовском районе. Вместе с бригадой скорой помощи сотрудники ГАИ выехали на место происшествия, где установили, что на 47-м км автодороги Артем — Находка водитель Honda Insight выехал на встречную полосу, столкнулся с УАЗиком и улетел в кювет. Виновник аварии получил травмы. Водитель внедорожника не пострадал. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda рассекал по трассе без водительского удостоверения.
«По факту ДТП составлены административные материалы по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ “Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона”, ч.1. ст. 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”, ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения”, ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ “Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, — сказано в релизе.
Дорожные инспекторы проводят по факту происшествия проверку.