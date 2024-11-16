Водитель без прав выехал на встречную полосу, врезался в УАЗ и улетел в кювет в Приморье

В дежурную часть Госавтоинспекции «Большекаменский» поступило сообщение об аварии в Шкотовском районе. Вместе с бригадой скорой помощи сотрудники ГАИ выехали на место происшествия, где установили, что на 47-м км автодороги Артем — Находка водитель Honda Insight выехал на встречную полосу, столкнулся с УАЗиком и улетел в кювет. Виновник аварии получил травмы. Водитель внедорожника не пострадал. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda рассекал по трассе без водительского удостоверения.