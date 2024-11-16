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МЧС: открытое горение в частном доме в Одинцове ликвидировали

При пожаре спасены два человека.

Источник: Аргументы и факты

Пожар в частном доме в подмосковном Одинцове локализован, сообщили в МЧС России через Telegram-канал.

По данным ведомства, на момент происшествия в здании, которое функционировало как Центр помощи жертвам домашнего насилия, находились 26 человек, включая 18 детей.

Сотрудники МЧС спасли двух человек, остальные смогли покинуть дом самостоятельно.

Напомним, возгорание произошло вечером 15 ноября в СНТ «Чигасово» Одинцовского городского округа. Позже стало известно, что среди пострадавших есть трое детей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы планируют вызвать на допрос известную правозащитницу Наталью Краснослободцеву в связи с пожаром, произошедшим в принадлежащем ей приюте «Дом Убежище» в Одинцове.