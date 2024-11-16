МЧС: открытое горение в частном доме в Одинцове ликвидировали

Пожар в частном доме в подмосковном Одинцове локализован, сообщили в МЧС России через Telegram-канал.
По данным ведомства, на момент происшествия в здании, которое функционировало как Центр помощи жертвам домашнего насилия, находились 26 человек, включая 18 детей.
Сотрудники МЧС спасли двух человек, остальные смогли покинуть дом самостоятельно.
Напомним, возгорание произошло вечером 15 ноября в СНТ «Чигасово» Одинцовского городского округа. Позже стало известно, что среди пострадавших есть трое детей.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы планируют вызвать на допрос известную правозащитницу Наталью Краснослободцеву в связи с пожаром, произошедшим в принадлежащем ей приюте «Дом Убежище» в Одинцове.