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Глава Одинцовского округа: пожар в частном приюте произошел из-за замыкания

По данному факту возбуждено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности.

Источник: Аргументы и факты

Предварительной причиной пожара в Одинцово могло послужить короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома, где расположен частный приют. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Андрей Иванов.

Он отметил, что причины возгорания установит Одинцовская прокуратура.

По данному факту региональным СК России возбуждено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности.

По информации РИА Новости, которое ссылается на правоохранительные органы, силовики намерены допросить руководство Центра помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, в котором произошло ЧП.

Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в подмосковном Одинцове был локализован. На тот момент в здании находились 26 человек, включая 18 детей.