Глава Одинцовского округа: пожар в частном приюте произошел из-за замыкания

Предварительной причиной пожара в Одинцово могло послужить короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома, где расположен частный приют. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Андрей Иванов.
Он отметил, что причины возгорания установит Одинцовская прокуратура.
По данному факту региональным СК России возбуждено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности.
По информации РИА Новости, которое ссылается на правоохранительные органы, силовики намерены допросить руководство Центра помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, в котором произошло ЧП.
Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в подмосковном Одинцове был локализован. На тот момент в здании находились 26 человек, включая 18 детей.