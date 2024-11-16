Пассажирка автобуса пострадала в аварии в Хабаровском крае

«В 19:02 возле дома № 18 проспекта Первостроителей водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по второй полосе в сторону улицы Комсомольской, при перестроении не убедился в безопасности маневра. Это создало помеху для пассажирского автобуса маршрута № 20, который ехал в попутном направлении», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.