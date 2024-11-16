Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Сначала жертве звонит мошенник, представляющийся сотрудником «Почты России» и уверяет, что на имя гражданина пришло некое почтовое отправление, за которым нужно лично явиться в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС.
«Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — объясняет юрист.
Спустя какое-то время поступает звонок от якобы сотрудника силовых ведомств, который уведомляет о взломе учетной записи на «Госуслугах». Для ее защиты опять-таки требуют код из СМС.
Цели мошенников остаются прежними — похитить денежные средства или недвижимость россиян, оформить на них микрозаймы. Поэтому вступать в телефонные беседы с неизвестными не следует, советует Соловьев.