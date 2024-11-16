Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Сначала жертве звонит мошенник, представляющийся сотрудником «Почты России» и уверяет, что на имя гражданина пришло некое почтовое отправление, за которым нужно лично явиться в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС.



«Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — объясняет юрист.