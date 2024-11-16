В Хабаровском крае пожар оставил посёлок без пивоварни

В посёлке Охотск Хабаровского края пожар уничтожил местную пивоварню — его причиной могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло в среду, 13 ноября. Около 2:30 вспыхнул одноэтажный цех, где производилось пиво. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар за несколько часов. В силу позднего времени работники в помещении отсутствовали, эвакуация людей не потребовалась. Никто не пострадал.
В результате случившегося у пивоварни частично обрушилась кровля, также она закоптилась изнутри. Огонь привёл оборудование в негодность, производство алкогольных напитков в ближайшее время восстановить будет невозможно.
По предварительным данным, причиной инцидента стал неисправный электрощиток — оборудование, работавшее на аварийном режиме, замкнуло, после чего пламя перешло на производственное помещение и кровлю здания.
«Также развитию пожара до крупных размеров способствовало позднее обнаружение возгорания и сообщение о нём в пожарную охрану», — отметили в спасательном ведомстве.