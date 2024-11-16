В Хабаровском крае пожар оставил посёлок без пивоварни

Возгорание произошло в среду, 13 ноября. Около 2:30 вспыхнул одноэтажный цех, где производилось пиво. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар за несколько часов. В силу позднего времени работники в помещении отсутствовали, эвакуация людей не потребовалась. Никто не пострадал.