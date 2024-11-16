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Председатель Солнцевского суда Москвы досрочно лишен полномочий

Квалификационная коллегия судей Москвы отклонила заявление председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты об отставке по собственному желанию. Коллегия сама досрочно лишила его полномочий.

Источник: РИА "Новости"

Решение было принято 1 ноября, передает ТАСС со ссылкой на повестку Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Господин Матета не согласился с решением и обжаловал его.

ВККС в сентябре дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда. По версии следствия, совместно с тремя сообщниками он выманил у магнитогорского бизнесмена Евгения Курко 24,8 млн руб. и €700 тыс. и планировал получить еще $80 тыс. За эти деньги, как утверждалось, бизнесмену обещали обеспечить вынесение решений в его пользу в Верховном и арбитражных судах, а также добиться прекращения уголовного дела.