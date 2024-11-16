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Мошенники украли у жителей Иркутской области 8,5 млн руб под видом энергетиков

Жертв убеждают загрузить на смартфон вирусное приложение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье произошла серия обманов от псевдосотрудников энергетической компании. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Под предлогом переустановки счетчиков неизвестные убеждают жертв скачать на телефон вирусное приложение. Так преступники получают полный доступ к смартфону, похищают персональные данные, берут кредиты и похищают деньги с банковских счетов.

Только за последние три месяца от указанной схемы пострадали 15 сибиряков. Суммарно все они потеряли почти 8,5 миллионов рублей. Правоохранители просят жителей региона провести профилактические беседы с пожилыми родственниками и рассказать их о возможной опасности.