Мошенники украли у жителей Иркутской области 8,5 млн руб под видом энергетиков

Только за последние три месяца от указанной схемы пострадали 15 сибиряков. Суммарно все они потеряли почти 8,5 миллионов рублей. Правоохранители просят жителей региона провести профилактические беседы с пожилыми родственниками и рассказать их о возможной опасности.