Мошенники украли у жителей Иркутской области 8,5 млн руб под видом энергетиков

В Приангарье произошла серия обманов от псевдосотрудников энергетической компании. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Под предлогом переустановки счетчиков неизвестные убеждают жертв скачать на телефон вирусное приложение. Так преступники получают полный доступ к смартфону, похищают персональные данные, берут кредиты и похищают деньги с банковских счетов.
Только за последние три месяца от указанной схемы пострадали 15 сибиряков. Суммарно все они потеряли почти 8,5 миллионов рублей. Правоохранители просят жителей региона провести профилактические беседы с пожилыми родственниками и рассказать их о возможной опасности.