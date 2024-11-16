Пожар в Одинцове начался в пустой комнате, заявила глава центра помощи

Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ «Чигасово» Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя. В экстренных службах РИА Новости при этом сообщали, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово — три ребенка. Об этом же позднее говорил и Иванов, по его словам, дети отравились угарным газом, также пострадали и две женщины. По данным минздрава Подмосковья, при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По последним данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасены два человека, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.