Олбани
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: пожар в частном приюте в Одинцове полностью потушен

Среди пострадавших — трое детей, получивших отравление угарным газом.

Источник: МЧС РФ

В подмосковном Одинцове полностью ликвидирован пожар в частном доме, где располагался Центр помощи жертвам домашнего насилия, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, в момент возгорания в доме находились 26 человек, из них 18 детей. Большинство смогли покинуть здание самостоятельно, а двух человек спасли сотрудники МЧС.

В экстренных службах уточнили, что среди пострадавших — трое детей, получивших отравление угарным газом, а также две женщины. Министерство здравоохранения Подмосковья проинформировало о шести пострадавших, пятеро из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее глава региона Андрей Иванов назвал предварительной причиной пожара короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома, где расположен частный приют.

пожары