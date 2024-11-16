МЧС: пожар в частном приюте в Одинцове полностью потушен

В подмосковном Одинцове полностью ликвидирован пожар в частном доме, где располагался Центр помощи жертвам домашнего насилия, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, в момент возгорания в доме находились 26 человек, из них 18 детей. Большинство смогли покинуть здание самостоятельно, а двух человек спасли сотрудники МЧС.
В экстренных службах уточнили, что среди пострадавших — трое детей, получивших отравление угарным газом, а также две женщины. Министерство здравоохранения Подмосковья проинформировало о шести пострадавших, пятеро из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее глава региона Андрей Иванов назвал предварительной причиной пожара короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома, где расположен частный приют.