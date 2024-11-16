МЧС: пожар в частном приюте в Одинцове полностью потушен

В экстренных службах уточнили, что среди пострадавших — трое детей, получивших отравление угарным газом, а также две женщины. Министерство здравоохранения Подмосковья проинформировало о шести пострадавших, пятеро из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.