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В лобовом ДТП на трассе-Тюмень—Омск погибли две женщины

В аварию также попал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, около 19:30 на 602-м километре трассы Тюмень-Омск произошла авария со смертельным исходом. Лоб в лоб столкнулись две легковушки, находившиеся в салонах авто люди оказались в капкане.

Предварительные причины аварии сообщили в УМВД России по Омской области. 41-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хавал» под управлением женщины.

Из сплющенных всмятку машин спасатели достали трех пострадавших, в том числе 10-летнего мальчика. Он был на месте осмотрен медиками, водителей обоих автомобилей доставили в медицинское учреждение.

К сожалению два человека в этом страшном ДТП погибли. Спасти не удалось двух женщин, они были пассажирками «Тойоты» и «Хавала». Их личности устанавливаются.