В Приморье во время сильного пожара сгорели баня, машина и гараж

Во время пожара в Заводском Приморского края огонь перекинулся с бани на рядом стоящий гараж. Внутри находился автомобиль, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток». Возгорание уничтожило всё дотла на площади около 80 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Отметим, что также на территории края зафиксировали 16 пожаров, на девять из них реагировали сотрудники МЧС. В том числе они выезжали для ликвидации возгорания мусора во Владивостоке и Спасске-Дальнем.
Чрезвычайных ситуаций и случаев на воде не зафиксировано.
Ранее «КП» писала о другом пожаре в бане. Люди решили самостоятельно сделать ремонт, однако неправильно разделали отопительную печь. В результате у людей ни пристройки, ни ремонта.