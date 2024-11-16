В Приморье во время сильного пожара сгорели баня, машина и гараж

Во время пожара в Заводском Приморского края огонь перекинулся с бани на рядом стоящий гараж. Внутри находился автомобиль, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток». Возгорание уничтожило всё дотла на площади около 80 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К счастью, погибших и пострадавших нет.