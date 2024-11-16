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ДТП с участием четырех автомобилей в центре Челябинска случилось из-за пьяного водителя

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей в центре Челябинска случилось из-за пьяного водителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что все произошло около дома 74 по Свердловскому проспекту, возле педуниверситета. Там столкнулись Chery Tiggo, Kia Rio, Nissan Qashqai и Kia К5. За их управлением находились мужчины 1992, 1969, 1957 и 1980 годов рождения.

В результате телесные повреждения получил водитель и пассажир автомобиля Kia Rio. У автомобилей серьезные механические повреждения.

«В ходе проведения освидетельствования сотрудниками Госавтоинспекции было установлено состояние алкогольного опьянения у водителя Chery Tiggo. Его отстранили от управления транспортным средством, а также составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ», — прокомментировали в городской ГАИ.

За управление в нетрезвом виде мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права на срок от полутора до двух лет.