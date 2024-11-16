ДТП с участием четырех автомобилей в центре Челябинска случилось из-за пьяного водителя

Ранее сообщалось, что все произошло около дома 74 по Свердловскому проспекту, возле педуниверситета. Там столкнулись Chery Tiggo, Kia Rio, Nissan Qashqai и Kia К5. За их управлением находились мужчины 1992, 1969, 1957 и 1980 годов рождения.
В результате телесные повреждения получил водитель и пассажир автомобиля Kia Rio. У автомобилей серьезные механические повреждения.
«В ходе проведения освидетельствования сотрудниками Госавтоинспекции было установлено состояние алкогольного опьянения у водителя Chery Tiggo. Его отстранили от управления транспортным средством, а также составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ», — прокомментировали в городской ГАИ.
За управление в нетрезвом виде мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права на срок от полутора до двух лет.