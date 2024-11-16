ДТП с участием четырех автомобилей в центре Челябинска случилось из-за пьяного водителя

Ранее сообщалось, что все произошло около дома 74 по Свердловскому проспекту, возле педуниверситета. Там столкнулись Chery Tiggo, Kia Rio, Nissan Qashqai и Kia К5. За их управлением находились мужчины 1992, 1969, 1957 и 1980 годов рождения.