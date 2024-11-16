Стало известно о состоянии пенсионерки, упавшей в кипяток во время работ на теплосетях во Владивостоке

Как уточнили в службе скорой медицинской помощи, пожилая женщина упала в огромную лужу с кипятком и не могла самостоятельно выбраться. Около пяти минут она стояла в луже на четвереньках, пока ей не помогли выбраться. У пациентки обожжены кисти рук, голени и предплечья.