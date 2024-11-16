Стало известно о состоянии пенсионерки, упавшей в кипяток во время работ на теплосетях во Владивостоке

Как уточнили в службе скорой медицинской помощи, пожилая женщина упала в огромную лужу с кипятком и не могла самостоятельно выбраться. Около пяти минут она стояла в луже на четвереньках, пока ей не помогли выбраться. У пациентки обожжены кисти рук, голени и предплечья.
Скорая помощь прибыла за 18 минут, пенсионерке на месте провели обезболивающую терапию. Пострадавшая женщина оставалась в сознании по пути в больницу и отвечала на вопросы медиков.
Ответственность за инцидент, вероятно, понесут должностные лица «Приморских тепловых сетей» — подразделения «Дальневосточной генерирующей компании»: озеро кипятка, в которое угодила старушка, образовалось около автобусной остановки «Чайка» на улице Калинина из-за того, что рабочие предприятия «не обеспечили безопасность» при сбросе теплоносителя из системы. Из-за сильного парения в зоне производства работ была практически нулевая видимость, и пожилая женщина, скорее всего, попросту не заметила, что наступает в кипяток.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Доклад о результатах расследования уже затребовал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
АО «ДГК» обещало взять на себя все расходы за медицинское обслуживание, лечение и реабилитацию пострадавшей женщины. Внутри компании создана комиссия для расследования ситуации.
Ранее сообщалось, что 14 и 15 ноября ДГК будет проводить работы по замене термогильз ВТЭЦ-2, которая требует временного понижения параметров теплоносителя. Из-за этого у абонентов начались перебои с отоплением, хотя предполагалось, что температура в квартирах если и понизится, то ненадолго.