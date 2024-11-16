В Кузбассе завели дело после обрушения кровли на шахте «Таштагольская»

КЕМЕРОВО, 16 ноября. /ТАСС/. В Кемеровской области по факту обрушения кровли на шахте «Таштагольская» возбудили уголовное дело. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что, предварительно, под завалами может находиться один человек, также есть пострадавшие. Обрушение на шахте «Таштагольская» компании «Евраз ЗСМК» в Таштагольском муниципальном районе Кузбасса произошло в ночь на 16 ноября при производстве работ по добыче руды. Следователи выясняют обстоятельства и причины ЧП.