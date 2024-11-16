В Кузбассе завели дело после обрушения кровли на шахте «Таштагольская»

В пресс-службе уточнили, что, предварительно, под завалами может находиться один человек, также есть пострадавшие. Обрушение на шахте «Таштагольская» компании «Евраз ЗСМК» в Таштагольском муниципальном районе Кузбасса произошло в ночь на 16 ноября при производстве работ по добыче руды. Следователи выясняют обстоятельства и причины ЧП.