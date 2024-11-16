Массовая казнь собак в Ташкентской области: кто ответит за жестокость?

«12 ноября. Пскентский район Ташкентской области. Неизвестные с дробовиками перестреляли всех домашних собак. Погибло множество животных. У нас вот так днем открыто можно ходить по улице с огнестрельным оружием и стрелять направо и налево? А если эти ребята завтра не в собак стрелять начнут? Очевидцы сообщают, что вооружённые люди также избивали хозяев и ломали телефоны тех, кто пытался снимать убийство животных».