Массовая казнь собак в Ташкентской области: кто ответит за жестокость?

В социальных сетях распространилось видео, где группа мужчин на грузовике ездит по дачному поселку и расстреливает собак из дробовиков. Это массовое убийство произошло 12 ноября в Акмаль-Икрамовском дачном массиве.
Что произошло?
По данным Общества защиты животных Mehr va Oqibat, жительница поселка сообщила об отстреле собак в ее районе. В результате этой жестокости две ее собаки пострадали: одна погибла на месте, другая находится в тяжелом состоянии в ветеринарной клинике.
Свидетели утверждают, что в акции участвовали не только неизвестные вооруженные люди, но и сотрудники милиции, службы отлова и охотники. При этом, очевидцы сообщают, что вооруженные лица избивали владельцев собак и ломали телефоны тех, кто пытался снять происходящее на камеру.
Реакция общества
Общество Mehr va Oqibat направило заявление в Министерство внутренних дел с требованием разобраться в ситуации, привлечь виновных к ответственности за жестокое обращение с животными и наказать за использование огнестрельного оружия в жилом районе. Организация акцентирует внимание на недопустимости подобных действий и их полной незаконности.
Этот вопиющий инцидент также прокомментировал журналист и блогер Никита Макаренко.
«12 ноября. Пскентский район Ташкентской области. Неизвестные с дробовиками перестреляли всех домашних собак. Погибло множество животных. У нас вот так днем открыто можно ходить по улице с огнестрельным оружием и стрелять направо и налево? А если эти ребята завтра не в собак стрелять начнут? Очевидцы сообщают, что вооружённые люди также избивали хозяев и ломали телефоны тех, кто пытался снимать убийство животных».
Эти слова подчеркивают всю серьезность произошедшего. Инцидент не только стал трагедией для владельцев животных, но и вызывает опасения за безопасность жителей поселка. Если такие действия остаются безнаказанными, можно ли гарантировать, что в будущем ситуация не повторится, но уже с более серьезными последствиями?
Кто должен ответить?
Случай в Пскентском районе — это не просто акт жестокости, это демонстрация полного пренебрежения законом и правами как животных, так и людей. Использование огнестрельного оружия в жилой зоне, издевательства над владельцами животных, уничтожение частной собственности — все это требует тщательного расследования и сурового наказания виновных.
Общество требует:
- Привлечь всех участников этого преступления к ответственности.
- Обеспечить запрет на использование огнестрельного оружия в подобных случаях.
- Провести проверку на участие сотрудников милиции и других официальных структур в инциденте.
Этот случай стал вопиющим примером того, как жестокость и беззаконие могут проявляться в нашем обществе. Игнорирование таких действий приводит к тому, что насилие становится нормой. Важно, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, а власти предприняли меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Животные заслуживают защиты, а жители — уверенности в своей безопасности.