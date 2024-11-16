Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках

Цыбко стал сенатором от Челябинской области в 2010 году. Летом 2014 года Совет Федерации на заседании дал согласие Генпрокуратуре на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье о получении взятки и лишил его неприкосновенности.
В 2017 году суд признал экс-сенатора виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей.
Согласно имеющимся данным, Цыбко не оплатил 13 миллионов 817 тысяч 975 рублей назначенного ему уголовного штрафа, который с него пытаются взыскать.