Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Осужденный за взятки бывший сенатор Константин Цыбко должен возместить почти 14 миллионов рублей штрафа по своему уголовному делу, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.

Источник: © РИА Новости

Цыбко стал сенатором от Челябинской области в 2010 году. Летом 2014 года Совет Федерации на заседании дал согласие Генпрокуратуре на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье о получении взятки и лишил его неприкосновенности.

В 2017 году суд признал экс-сенатора виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей.

Согласно имеющимся данным, Цыбко не оплатил 13 миллионов 817 тысяч 975 рублей назначенного ему уголовного штрафа, который с него пытаются взыскать.