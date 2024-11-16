На трассе Омска в ДТП погибли 2 человека и 3 пострадали, среди них ребёнок

На дороге «Тюмень-Омск» накануне около 19:30 часов произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека и пострадали три. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Водитель 1983 года рождения ехал на «Тойоте Камри» из Омска в направление Тюмени. По дороге он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с легковым авто «Хавал Ф7», который вела женщина 1988 года рождения.
В результате ДТП 30-летняя пассажирка «Тойоты», а также 48-летняя пассажирка «Хавала» от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой. Водителя «Тойоты» с травмами головы и груди доставили в больницу. Госпитализировали и пострадавших водителя «Хавала» и 10-летнюю пассажирку «Тойоты».
Также мы писали, что на неделе в Омске пенсионер на иномарке сбил двух девочек. Детей доставили в больницу.