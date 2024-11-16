В Приморье уже сутки ищут 15-летнего подростка

Известно, что школьник покинул учреждение 15 ноября. Валерий высокого роста: 180 сантиметров, худощавый. У него темно-русые волосы, оформленные в короткую стрижку, карие глаза. Перед уходом был одет в синюю толстовку с белыми полосами на рукавах, коричневые штаны с карманами по бокам, белые кроссовки.