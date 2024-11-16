В Приморье уже сутки ищут 15-летнего подростка

15-летний Валерий Стенковенко ушел из КГКУ «Центр содействия семейному устройству» в поселке городского типа Новошахтинский в Приморье. Его никто не видел с восьми утра, к поискам подключили волонтеров и полицейских, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Известно, что школьник покинул учреждение 15 ноября. Валерий высокого роста: 180 сантиметров, худощавый. У него темно-русые волосы, оформленные в короткую стрижку, карие глаза. Перед уходом был одет в синюю толстовку с белыми полосами на рукавах, коричневые штаны с карманами по бокам, белые кроссовки.
Если вы видели подростка или обладаете информацией о его местонахождении, специалисты просят связаться с ними по следующим номерам телефона:
8 (42346) 2−31−02, 102 или 112 — полиция;
8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
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