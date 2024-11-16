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Audi разорвало пополам после наезда на столб в Челябинске, есть пострадавшие

Audi разорвало пополам после наезда на столб в Челябинске, есть пострадавшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Металлургическом районе.

Все произошло около дома 63-А по улице Мира ночью 16 ноября. По предварительным данным, водитель совершил наезд на светофор, говорят в ГАИ.

В результате телесные повреждения получили водитель и пассажир, доставлены в медицинское учреждение.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Инспекторы ДПС призывают не нарушать скоростной режим, выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.