Audi разорвало пополам после наезда на столб в Челябинске, есть пострадавшие

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Металлургическом районе.
Все произошло около дома 63-А по улице Мира ночью 16 ноября. По предварительным данным, водитель совершил наезд на светофор, говорят в ГАИ.
В результате телесные повреждения получили водитель и пассажир, доставлены в медицинское учреждение.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Инспекторы ДПС призывают не нарушать скоростной режим, выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.