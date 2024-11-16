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В Башкирии банда приковала хозяина дома наручниками и вымогала деньги

В Верховном суде Башкирии ужесточили приговор двум мужчинам, которые, приковав наручниками, избили хозяина дома и вымогали деньги.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Злоумышленники ворвались в дом семьи в Уфимском районе, сковали руки мужчины и избили его, забрали пять тысяч рублей и, угрожая складным ножом, требовали еще денег. Также они связали супругу потерпевшего, которая зашла домой в момент преступления, сильно избили женщину по лицу.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда увеличила срок наказания до 7 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также размера компенсации морального вреда.