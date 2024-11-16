В Башкирии банда приковала хозяина дома наручниками и вымогала деньги

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Злоумышленники ворвались в дом семьи в Уфимском районе, сковали руки мужчины и избили его, забрали пять тысяч рублей и, угрожая складным ножом, требовали еще денег. Также они связали супругу потерпевшего, которая зашла домой в момент преступления, сильно избили женщину по лицу.