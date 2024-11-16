Пассажирский поезд сбил коров в Акмолинской области

С начала 2024 года в Департаменте полиции на транспорте зарегистрировали 1993 случая экстренного торможения поездов. Кроме того, зафиксировано 1526 наездов на домашний скот, из которых 496 — на лошадей, 323 — на коров, а остальные — на другие виды животных.