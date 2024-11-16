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Пассажирский поезд сбил коров в Акмолинской области

Машинист пассажирского поезда сбил трех коров на перегоне «Тасты-Талды — Баранколь» в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы МВД РК, машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд на животных не удалось. В результате незапланированная остановка поезда составила 18 минут.

«Сотрудники линейного управления полиции на станции Астана установили хозяина скота. Им оказался 54-летний житель Аркалыка. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса в полосе отвода железной дороги», — пояснили правоохранители.

С начала 2024 года в Департаменте полиции на транспорте зарегистрировали 1993 случая экстренного торможения поездов. Кроме того, зафиксировано 1526 наездов на домашний скот, из которых 496 — на лошадей, 323 — на коров, а остальные — на другие виды животных.