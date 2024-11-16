Полицейского начальника отправили в колонию на 11 лет на юге Казахстана

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМУС Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения (ст. 297 ч.3 п.п.3, 4 УК). Судом установлено, что подсудимый, занимая должность начальника отделения по противодействию наркопреступности линейного отдела полиции, познакомился с ранее неоднократно судимым жителем Тараза.