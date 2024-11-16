Шахта «Таштагольская» приостановила работу после обрушения кровли

На шахте «Таштагольская» произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек, его поисками занимаются горноспасатели. СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку.