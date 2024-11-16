Автобус с пассажирами перевернулся в ЗКО: осудили виновника

Авария произошла 18 августа в 9:00 на пересечении улиц Скоробогатова и Чижинская в селе Таскала. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 34-летний водитель Hyundai Elantra, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом Toyota Coaster. Тогда 53-летний водитель пассажирского транспорта скончался в реанимации и ещё 17 пострадавшим оказали медицинскую помощь.